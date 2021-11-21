22 Ноября 2021
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Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"

Президент России Владимир Путин прошел повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт", а после провел встречу с замдиректора исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", - сообщил президент.

По словам Путина, после прививки он чувствует себя хорошо.

Напомним, президент привился от коронавируса весной. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй - 14 апреля. Позже глава государства сообщил, что привился "Спутником V".



Теги: Владимир Путин, ревакцинация, спутник лайт



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