24 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

"Пшикнул, посидел 15 минут и пошел": Путину ввели назальную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, как прошел ревакцинацию от коронавируса. Его попросил рассказать об этом премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что "все по телевизору видели, как Вы [Владимир Владимирович] решили стать добровольцем в испытаниях назальной версии вакцины от центра им. Гамалеи".

"Классический случай абсолютно, - начал Путин. - Ровно через шесть месяцев [после вакцинации "Спутником V"] у меня титры защитные опустились, специалисты посоветовали ревакцинироваться. Я в виде укола сначала сделал, а на следующий день Денис Юрьевич (Логунов – разработчик вакцины – прим. ред.) мне сделал вторую часть процедуры – ввел порошок назальной формы. Это тоже берется шприц, он набрал не раствор, а порошок, попросил глубоко вдохнуть на счет три, пишкнул. Я 15 минут посидел, никаких ощущений не было, просто посидел и пошел. Сегодня после этих процедур уже занимался спортом с утра. Могу засвидетельствовать, что все так и есть, как наши специалисты и ученые говорят".

Путин добавил, что всем рекомендует ревакцинацию. В качестве примера дисциплины в плане вакцинации он привел российскую армию. По словам президента, там с прививками все в порядке, чего не скажешь о других "военных организациях": "В других военных организациях на первом этапе все-таки проблемы с ковидом были, и достаточно серьезные. Были потери среди личного состава".

Также президент в очередной раз заявил, что прививки должны быть добровольными: "Пойдем по пути убеждения и принятия своевременных решений. Очень рассчитываю на глав регионов – они должны принимать решение исходя из реалий. На них большая ответственность".



Теги: владимир путин, клинические испытания, назальная вакцина, ревакцинация



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