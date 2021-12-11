Зюганов призвал привлечь Сокурова к уголовной ответственности: "Попахивает разрушением государства"

Недовольство высказываниями режиссера Александра Сокурова выразил не только глава Чечни Рамзан Кадыров, но и глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, призыв Сокурова "отпустить кавказские республики" "попахивает не просто сепаратизмом, а разрушением государства".

Зюганов считает, что подобные заявления должны быть уголовно наказуемыми.

"Никому, какие бы он погоны не носил, деятелям культуры, депутатам или политикам, или министрам, не дано право налево-направо разбрасываться нашими землями, нашими победами. Я сторонник того, чтобы даже словесные призывы к этому приравнивались к уголовным наказаниям и соответствующим образом преследовались по закону. Сокуров не понимает этого, и печально, что он задает такие вопросы, которые попахивают не просто сепаратизмом, а разрушением государства", - сказал Зюганов в эфире радио "Говорит Москва".

Также жестко высказался о заявлениях Сокурова чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев.

"Как говорил известный персонаж из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", такое впечатление, что Сокуров бредит, когда говорит. Неужели, народного артиста Сокурова ничему не научила история России XIX-XX веков? Именно такие призывы в социальной и в политической областях "передовой" интеллигенции того времени стали причиной катастроф России", - говорится в заявлении Нухажиева.

"Нет! Господин Сокуров, мы, кавказские народы, не пасынки, которых то впускают, то отпускают на вольные хлеба. Нет уж! Россия – это наша страна. Так распорядился Всевышний, так распорядилась история", - отмечает Нухажиев. Он также призывает правоохранительные органы разобраться с высказываниями режиссера: "Как говорится, если хочешь оскорбить русского либерала - дай ему слово - и не перебивай. Кроме всего прочего, Сокуров однозначно допустил нарушения конституционных положений, в его выступлениях просматривается посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Вместе с этим, как минимум он совершил административное правонарушение, а некоторые его призывы подпадают под уголовную ответственность. Напомню, что расследование таких публичных заявлений входит в компетенцию Следственного комитета России и следственных органов ФСБ России".

Напомним, ранее чеченский парламент заявил о намерении обратиться в СКР с просьбой проверить слова Сокурова.