Песков объяснил жесткую реакцию Путина на слова Сокурова: "Это то, чего не терпит президент"

Пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков объяснил реакцию Владимира Путина на высказывания режиссера Александра Сокурова.

По словам представителя Кремля, глава государства отвечал достаточно жестко, так как его собеседник крайне непрофессионально и без знания предмета начал затрагивать очень важные и в то же время деликатные темы.

"Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал", - приводит слова Пескова Daily Storm.

Путин и Сокуров вступили в полемику на заседании Совета по правам человека, которое прошло 9 декабря.

Режиссер во время своего выступления заявил о том, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил "отпустить" тех, кто не хочет входить в состав России.

В свою очередь, Путин назвал речь Сокурова манифестом, состоящим из страхов, и отметил, что в России никто не хочет сепаратизма. "Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" – спросил он Сокурова.

Путин попросил режиссера проверять озвучиваемые данные, так как поверхностно говорить на такие темы на всю страну непозволительно даже ему.

"Уверяю вас, это опасные игрушки. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?" — отметил Путин.

Напомним, Сокуров делал подобные заявления и раньше. В 2011 году он, получая орден Восходящего солнца, заявил, что нужно отдать японскому народу прекрасные земли, принадлежавшие им".

В 2019 году глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в разжигании розни после его слов о необходимости переосмыслить статус звания Героя России.

Тогда Сокуров, также в ходе заседания СПЧ заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России. "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают", - отметил он.

Владимир Путин не согласился с точкой зрения режиссера. По словам президента, если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России, то он достоин называться героем.