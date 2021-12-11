11 Декабря 2021
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Общество В России Северо-Кавказский ФО Москва
(2019) | Фото: youtube.com

Чеченский парламент попросил СКР проверить слова режиссера Сокурова о кавказских республиках

Спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов заявил, что депутаты обратятся в СКР с просьбой проверить слова режиссера Александра Сокурова о кавказских республиках. По мнению Даудова, выступление Сокурова является "примером того, как, прикрываясь мнимой заботой о судьбе России, можно открыто и цинично нанести удар по основам ее государственности".
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Напомним, во время встречи президента России Владимира Путина с членами СПЧ Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил "отпустить" тех, кто не хочет жить с Россией. Путин с ним не согласился и начал спорить, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал поведение режиссера "непрофессиональным".

Рамзан Кадыров же был гораздо более жестким в своих высказываниях. В своем Telegram-канале он написал: "Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!

На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!".

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