Сокурову стали поступать угрозы после его спора с Путиным

Режиссер и член Совета по правам человека при президенте России Александр Сокуров сообщил, что ему поступают угрозы из-за того спора, который у него вышел с Владимиром Путиным во время встречи главы государства с правозащитниками.

Напомним, Сокуров призвал "отпустить" те республики Северного Кавказа, которые не хотят быть с Россией и становятся "националистическими".

"Угрозы есть, я слышу и вижу их, но что я могу сделать, когда я член Совета по правам человека, органа, созданного президентом страны как площадка для обсуждения политических, социальных, правовых вопросов. Меня наказывать за то, что я участвую в дискуссии с президентом? Тогда наказывайте президента за то, что он участвует в дискуссии с членом Совета. <…> Если я — член Совета, я обязан поднимать серьезные вопросы. <…> Это просто выступление члена Совета по целому ряду проблем, которые мне, как члену Совета и гражданину, кажутся важными для обсуждения. <…> Прочтите текст моего выступления на сайте Кремля он опубликован, посмотрите, какое количество вопросов, не менее важных, чем ситуация в чеченском секторе, там поднято. <…> Я отвечаю за то, что я говорю. Мне кажется, что Владимир Владимирович, бросая мне упреки в этом разговоре, просто не успел вчитаться в текст моего выступления. Он электронно воспринимал, со слуха, тотчас же что-то конспектируя, но иногда, на мой взгляд, упуская какую-то связь между мыслями. Я призываю: прочтите, что я говорил", - заявил режиссер в эфире радио "Эхо Москвы".

В то же время он готов вновь встретиться с президентом и попытаться объяснить смысл своего высказывания – Сокуров полагает, что Путин его не совсем понял. "Если он (президент – прим. ред.) повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам - это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах", - сообщил РИА Новости Сокуров.