Сокуров извинился за свой спор с Путиным

Российский режиссер Александр Сокуров направил главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву обращение.

В нем он извиняется за свой спор с президентом РФ Владимиром Путиным на его встрече с СПЧ, которая состоялась 9 декабря. Тогда Сокуров предложил "отпустить" из России регионы Северного Кавказа. При этом российский лидер назвал эти слова непозволительными.

После этой встречи друзья Сокурова предупредили о поступающих в его адрес угрозах. Режиссер написал, что приносит извинения за произошедшее на встрече. По его словам, выступление вызвало возмущение «в национальной прессе и административно-силовой среде». "Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом", — сказано в обращении, сообщает РБК.

Ранее Сурков заявил, что готов вновь встретиться с президентом и попытаться объяснить смысл своего высказывания – Сокуров полагает, что Путин его не совсем понял.