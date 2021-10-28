На Среднем Урале вновь расширили обязательную вакцинацию от ковида

На Среднем Урале вновь расширен перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, согласно постановлению врио главного госсанврача Свердловской области от 28 октября, к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от коронавируса, добавились работники сфер энергетики, предоставления жилищно-коммунальных услуг, сотрудники области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), деятельности домов и баз отдыха. Все они должны поставить первый компонент прививки в срок до 1 декабря 2021 года, второй компонент - до 1 января 2022 года.

"Работодатели указанных сфер деятельности должны решить вопрос об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки с 15 декабря 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации - с 16 января 2022 года", - добавили в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, постановление не распространяется на имеющих медотвод от прививки против коронавируса или переболевших в последние шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания.

Напомним, в начале октября в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий - учителей и других. Позже список профессий был заметно расширен.