Для свердловских студентов ввели обязательную вакцинацию от ковида

17 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Для свердловских студентов ввели обязательную вакцинацию от ковида

Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских включил студентов вузов в перечень категорий, подлежащих обязательной вакинации от COVID-19.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, соответствующее постановление Козловских подписал сегодня, 17 декабря. Согласно этому документу, учащиеся вузов старше 18 лет должны поставить первый компонент в срок до 1 февраля, а второй компонент - до 1 марта 2022 года.

При этом постановление не распространяется на имеющих медицинский отвод от прививки против ковида. Также это не касается переболевших им в последние шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания.

Напомним, в конце ноября на Среднем Урале ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. Отказавшимся прививаться свердловским пенсионерам власти пообещали санкции.

Теги: студенты, ковид, вакцинация, Роспотребнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2021 14:57 Мск Отказавшимся прививаться свердловским пенсионерам пообещали санкции
Ранее 24.11.2021 12:50 Мск Почти половина свердловчан имеет прививку от ковида. "Нужно минимум 60%"
Ранее 23.11.2021 12:03 Мск Свердловский минздрав: для иммунитета после вакцинации нужно несколько месяцев
Ранее 18.11.2021 16:07 Мск Обязательной вакцинации для свердловских пенсионеров не будет
Ранее 28.10.2021 12:00 Мск На Среднем Урале вновь расширили обязательную вакцинацию от ковида
Ранее 14.10.2021 14:21 Мск На Среднем Урале заметно расширили обязательную вакцинацию. Список профессий
Ранее 08.10.2021 14:14 Мск В Свердловской области иностранцев начнут бесплатно прививать от ковида
Ранее 08.10.2021 10:42 Мск Врач: обязательная вакцинация благоприятно скажется на психическом здоровье свердловчан
Ранее 07.10.2021 11:55 Мск Для свердловских пенсионеров могут ввести обязательную вакцинацию от ковида
Ранее 01.10.2021 16:04 Мск Свердловский вице-губернатор объяснил, зачем в регионе ввели обязательную вакцинацию
Ранее 01.10.2021 13:16 Мск На Среднем Урале с 5 октября вводится обязательная вакцинация от ковида


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8572

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети