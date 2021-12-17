Для свердловских студентов ввели обязательную вакцинацию от ковида

Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских включил студентов вузов в перечень категорий, подлежащих обязательной вакинации от COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, соответствующее постановление Козловских подписал сегодня, 17 декабря. Согласно этому документу, учащиеся вузов старше 18 лет должны поставить первый компонент в срок до 1 февраля, а второй компонент - до 1 марта 2022 года.

При этом постановление не распространяется на имеющих медицинский отвод от прививки против ковида. Также это не касается переболевших им в последние шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания.

Напомним, в конце ноября на Среднем Урале ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. Отказавшимся прививаться свердловским пенсионерам власти пообещали санкции.