Свердловский минздрав: для иммунитета после вакцинации нужно несколько месяцев

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов объяснил, почему в регионе не снижается заболеваемость коронавирусом, несмотря на растущие темпы вакцинации и введенные ограничения.

Напомним, что с 30 октября в некоторые общественные места вроде торговых центров или заведений общепита можно попасть только по QR-кодам либо документам, подтверждающим факт вакцинирования. При этом, судя по официальной статистике, заболеваемость ковидом в регионе не снижается, несмотря на все принятые меры.

Как заявил Демидов на сегодняшнем брифинге, оказывается, причина в том, что для появления иммунитета после вакцинации нужно... несколько месяцев.

"Надо понимать, что вакцинация - это не сиюминутное получение иммунитета и защиты от коронавирусной инфекции. Иммунитет формируется от двух недель до месяца. А у кого-то - и несколько месяцев", - сообщил замминистра.

По его словам, вакцинация снижает риск заболевания, но не исключает его на 100%. Денис Демидов уточнил, что на сегодняшний день число вакцинированных от ковида жителей Екатеринбурга приближается к 60%.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе свердловские рестораторы призвали отменить QR-коды для посещения заведений, поскольку они несут колоссальные убытки. Однако власти региона заявили, что не собираются этого делать.