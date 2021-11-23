23 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Алатырь в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский минздрав: для иммунитета после вакцинации нужно несколько месяцев

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов объяснил, почему в регионе не снижается заболеваемость коронавирусом, несмотря на растущие темпы вакцинации и введенные ограничения.
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Напомним, что с 30 октября в некоторые общественные места вроде торговых центров или заведений общепита можно попасть только по QR-кодам либо документам, подтверждающим факт вакцинирования. При этом, судя по официальной статистике, заболеваемость ковидом в регионе не снижается, несмотря на все принятые меры.

Как заявил Демидов на сегодняшнем брифинге, оказывается, причина в том, что для появления иммунитета после вакцинации нужно... несколько месяцев.

"Надо понимать, что вакцинация - это не сиюминутное получение иммунитета и защиты от коронавирусной инфекции. Иммунитет формируется от двух недель до месяца. А у кого-то - и несколько месяцев", - сообщил замминистра.

По его словам, вакцинация снижает риск заболевания, но не исключает его на 100%. Денис Демидов уточнил, что на сегодняшний день число вакцинированных от ковида жителей Екатеринбурга приближается к 60%.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе свердловские рестораторы призвали отменить QR-коды для посещения заведений, поскольку они несут колоссальные убытки. Однако власти региона заявили, что не собираются этого делать.



Теги: иммунитет, вакцинация, минздрав



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