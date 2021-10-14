На Среднем Урале заметно расширили обязательную вакцинацию. Список профессий

14 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
аэропорт &quot;Кольцово&quot; (2009) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале заметно расширили обязательную вакцинацию. Список профессий

На Среднем Урале заметно расширен перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Постановление об этом сегодня подписал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Напомним, недавно в регионе ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий - учителей и других. Позже свердловские власти объяснили, почему пришлось пойти на такие меры.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, теперь к людям, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, сотрудники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, а также библиотек.

Белоус, патриоты, библиотека им.Герцена(2015)|Фото: Накануне.RU

"Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки в срок до 15 ноября, а второй компонент до 15 декабря 2021 года. Работодатели указанных сфер деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки с 16 ноября 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации - с 16 декабря 2021 года", - отметили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что постановление не распространяется на тех, кто имеет медотвод от прививки против коронавируса, либо переболевших в последние шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного COVID-19.

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию от ковида могут ввести и для свердловских пенсионеров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале заметно расширили обязательную вакцинацию. Список профессий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, профессии, ковид, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2021 14:14 Мск В Свердловской области иностранцев начнут бесплатно прививать от ковида
Ранее 08.10.2021 10:42 Мск Врач: обязательная вакцинация благоприятно скажется на психическом здоровье свердловчан
Ранее 07.10.2021 11:55 Мск Для свердловских пенсионеров могут ввести обязательную вакцинацию от ковида
Ранее 01.10.2021 16:04 Мск Свердловский вице-губернатор объяснил, зачем в регионе ввели обязательную вакцинацию
Ранее 01.10.2021 13:16 Мск На Среднем Урале с 5 октября вводится обязательная вакцинация от ковида


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети