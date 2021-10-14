На Среднем Урале заметно расширили обязательную вакцинацию. Список профессий

На Среднем Урале заметно расширен перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Постановление об этом сегодня подписал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Напомним, недавно в регионе ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий - учителей и других. Позже свердловские власти объяснили, почему пришлось пойти на такие меры.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, теперь к людям, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, сотрудники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, а также библиотек.

"Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки в срок до 15 ноября, а второй компонент до 15 декабря 2021 года. Работодатели указанных сфер деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки с 16 ноября 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации - с 16 декабря 2021 года", - отметили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что постановление не распространяется на тех, кто имеет медотвод от прививки против коронавируса, либо переболевших в последние шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного COVID-19.

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию от ковида могут ввести и для свердловских пенсионеров.