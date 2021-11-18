Обязательной вакцинации для свердловских пенсионеров не будет

В Свердловской области не собираются вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, недавно на Среднем Урале был вновь расширен перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Врачи не исключали, что ввести обязательную вакцинацию могут и для свердловских пенсионеров.

Как заявил сегодня Креков, пока таких планов нет.

"У нас где-то около 50% лиц этой категории (старше 60 лет, - прим. ред.) сегодня вакцинированы. Не планируем по нескольким причинам. Любая мера, которая принимается, должна четко просчитываться с точки зрения контроля", - пояснил вице-губернатор.

По его словам, контрольные группы в регионе сегодня работают достаточно интенсивно.

"Но действующий закон нам не позволяет ходить по домам и контролировать каждого человека соответствующей возрастной категории", - посетовал Креков.

Он добавил, что пожилых людей будут убеждать поставить прививку. Также, по его словам, их могут вакцинировать прямо на дому.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области не собираются отменять QR-коды для посещения торговых центров и заведений общепита.