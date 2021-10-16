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Происшествия Свердловская область
Олег Коноплев, суд (2020) | Фото: vk.com/lensudekb

Приговор бывшему зампреду банка "Кольцо Урала" по "делу Трифонова" пересмотрят в ноябре

Генпрокуратура обжаловала приговор бывшему зампреду правления банка "Кольцо Урала" Олегу Коноплеву, сообщает Ъ-Урал. Экс-банкир был приговорен к пяти годам условно за передачу взятки генерал-майору полиции Игорю Трифонову.

По данным картотеки Свердловского областного суда, рассмотрение апелляции назначено на 2 ноября 2021 года.

Напомним, Коноплев является фигурантом дела экс-главы УМВД по Екатеринбургу, генерал-майора полиции Игоря Трифонова: по версии следствия, он передал взятку высокопоставленному силовику. Бывшего банкира задержали в сентябре прошлого года, тогда же он был отправлен под арест.

13 сентября Ленинский районный суд уральской столицы вынес Олегу Коноплеву свой приговор. Он был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Экс-банкиру назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Расследование дела Трифонова в настоящий момент завершено. Сейчас экс-глава УМВД Екатеринбурга знакомится с материалами, которых насчитывается более 40 томов.

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Приговор бывшему зампреду банка "Кольцо Урала" по "делу Трифонова" пересмотрят в ноябре

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Теги: кольцо урала, олег коноплев, приговор, обжалование



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