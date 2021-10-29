Завершено расследование дела о взятке экс-главы УМВД Екатеринбурга

Генерал-майор полиции Игорь Трифонов, экс-глава УМВД Екатеринбурга и МВД по Карачаево-Черкесии, закончил знакомиться с материалами своего уголовного дела.

Ему инкриминируют получение взятки в размере 7,5 млн руб. за указание незаконно инициировать дело о мошенничестве со средствами банка "Кольцо Урала". Генерал свою вину не признает, связывая уголовное преследование с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области.

Трифонов утверждает, что ему с первых дней задержания предлагали признать вину и дать показания на Михаила Бородина. "Точнее, предлагали подписать уже готовые показания, согласно которым я якобы полученные денежные средства от Воронина передал Бородину, не оставив себе ни рубля", — отметил генерал-майор полиции, полагая, что от Бородина могли добиваться показаний на чиновников МВД России., пишет "Коммерсант".

Напомним, Игорь Трифонов был арестован в Москве в сентябре 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже был задержан бывший зампред банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев.

Якобы в 2015 году Трифонов способствовал незаконному возбуждению дела по факту выдачи в 2013 году мнимого кредита банком "Кольцо Урала" в размере 593 млн руб. Уголовное дело было необходимо, чтобы банк был признан потерпевшим. Часть кредитных средств якобы была выведена на счета лиц, подконтрольных банку.

