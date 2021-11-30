Суд по делу Трифонова отложен на день. Бывший глава городской полиции попросил отпустить его - съездить на могилу отца

Во вторник в Ленинском районном суде Екатеринбурга возобновился процесс по делу бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, итогом стал перенос заседания на 1 декабря.

В процессе заседания, Трифонов отказался от назначенного судом адвоката. Интересы бывшего силовика будет представлять адвокат по соглашению Ольга Кезик. Она заявила, что не успела ознакомиться с материалами и заявила ходатайство об отложении заседания на один день.

В ответ судья Андрей Шашкин сделал ей замечание за нарушение протокола, поскольку сначала должен быть решен вопрос о мере пресечения для Трифонова.

После в суде зачитали характеристику Игоря Трифонова из МВД. Выяснилось, что характеризуется он положительно, участвовал в раскрытии ряда дел и имеет множество наград, в том числе - наградное оружие.

Арест Трифонова истекает 16 декабря. Гособвинитель Георгий Паникаров попросил продлить экс-полицейскому срок содержания под стражей до 9 мая 2022 года, поскольку тот обвиняется в серьезных коррупционных преступлениях и может скрыться от суда.

Затем вновь слово взяла адвокат. Она заявила, что суд противодействует защите Трифонова. По ее словам, она не видела материалов дела и не успела даже поговорить со своим подзащитным. Она отметила, что знает только фамилию человека, которого ей предстоит защищать, а соглашение о защите Игоря Трифонова было заключено с ней буквально перед началом процесса. Адвокат рассказала, что в Екатеринбурге уже подобрано жилое помещение, где экс-глава УМВД мог бы отбывать домашний арест. Защитница заявила, что у нее есть большие сомнения в объективности суда и вновь потребовала отложить заседание.

Сам Трифонов сообщил, что у него 17 ноября скончался отец, но узнал он об этом только сегодня утром. Бывший силовик признался, что находится в подавленном состоянии. Он отверг предположения об оказании давления на участников процесса, заявив, что ничего подобного не делал. Трифонов отметил, что после задержания в Москве ему предлагали признать вину и оговорить бывшего начальника ГУВД региона Михаила Бородина, бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева и министра Владимира Колокольцева. После этого ему якобы обещали, что отпустят под домашний арест. Но Трифонов вину не признал и давать показания на силовиков отказался.

Бывший глава УМВД заявил, что вины признавать он не намерен и назвал дело сфальсифицированным. Трифонов признался, что никуда скрываться он не будет. "Я буду дежурить у здания суда", - сообщил он.

Экс-силовик призвал разрешить ему съездить на могилу отца, после чего он вновь сможет участвовать в процессе. В завершение Трифонов попросил его не арестовывать.

В итоге судья вынес решение об отложении заседания до 1 декабря.