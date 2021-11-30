Суд по делу Трифонова отложен на день. Бывший глава городской полиции попросил отпустить его - съездить на могилу отца

30 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Игорь Трифонов (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд по делу Трифонова отложен на день. Бывший глава городской полиции попросил отпустить его - съездить на могилу отца

Во вторник в Ленинском районном суде Екатеринбурга возобновился процесс по делу бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, итогом стал перенос заседания на 1 декабря.

В процессе заседания, Трифонов отказался от назначенного судом адвоката. Интересы бывшего силовика будет представлять адвокат по соглашению Ольга Кезик. Она заявила, что не успела ознакомиться с материалами и заявила ходатайство об отложении заседания на один день.

В ответ судья Андрей Шашкин сделал ей замечание за нарушение протокола, поскольку сначала должен быть решен вопрос о мере пресечения для Трифонова.

После в суде зачитали характеристику Игоря Трифонова из МВД. Выяснилось, что характеризуется он положительно, участвовал в раскрытии ряда дел и имеет множество наград, в том числе - наградное оружие.

Арест Трифонова истекает 16 декабря. Гособвинитель Георгий Паникаров попросил продлить экс-полицейскому срок содержания под стражей до 9 мая 2022 года, поскольку тот обвиняется в серьезных коррупционных преступлениях и может скрыться от суда.

Затем вновь слово взяла адвокат. Она заявила, что суд противодействует защите Трифонова. По ее словам, она не видела материалов дела и не успела даже поговорить со своим подзащитным. Она отметила, что знает только фамилию человека, которого ей предстоит защищать, а соглашение о защите Игоря Трифонова было заключено с ней буквально перед началом процесса. Адвокат рассказала, что в Екатеринбурге уже подобрано жилое помещение, где экс-глава УМВД мог бы отбывать домашний арест. Защитница заявила, что у нее есть большие сомнения в объективности суда и вновь потребовала отложить заседание.

Сам Трифонов сообщил, что у него 17 ноября скончался отец, но узнал он об этом только сегодня утром. Бывший силовик признался, что находится в подавленном состоянии. Он отверг предположения об оказании давления на участников процесса, заявив, что ничего подобного не делал. Трифонов отметил, что после задержания в Москве ему предлагали признать вину и оговорить бывшего начальника ГУВД региона Михаила Бородина, бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева и министра Владимира Колокольцева. После этого ему якобы обещали, что отпустят под домашний арест. Но Трифонов вину не признал и давать показания на силовиков отказался.

Бывший глава УМВД заявил, что вины признавать он не намерен и назвал дело сфальсифицированным. Трифонов признался, что никуда скрываться он не будет. "Я буду дежурить у здания суда", - сообщил он.

Экс-силовик призвал разрешить ему съездить на могилу отца, после чего он вновь сможет участвовать в процессе. В завершение Трифонов попросил его не арестовывать.

В итоге судья вынес решение об отложении заседания до 1 декабря.

Теги: игорь трифонов, кольцо урала



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6038

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети