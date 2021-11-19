Суд над бывшим главой УМВД Екатеринбурга начнется в конце ноября

Суд назначил дату первого заседания по делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга генерал-майора Игоря Трифонова.

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Напомним, Трифонова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка "Кольцо Урала". Вместе с ним будут судить бывшего начальника службы безопасности банка Александра Кубу и экс-сотрудника ОЭБиПК УМВД Дениса Жданова, которые, как считает следствие, выступали посредниками в передаче взятки.

Как сообщается в электронной картотеке Ленинского районного суда, по делу назначено первое судебное заседание. Оно состоится в понедельник, 29 ноября.

Напомним, что сам Игорь Трифонов вину не признает, связывая свое уголовное преследование с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит Главком в Воронежской области.