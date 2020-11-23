23 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Игорь Трифонов (2020) | Фото: Накануне.RU

Дело экс-главы УМВД Екатеринбурга Трифонова вернули обратно в Мещанский суд

Московский городской суд апелляционной инстанции снял с рассмотрения дело бывшего руководителя УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова и передал материалы обратно в Мещанский районный суд. Об этом Накануне.RU сообщил адвокат Трифонова Алан Гамазов.

"Мы готовим по этому поводу кассационную жалобу в связи с тем, что нарушено его (Трифонова) право на апелляцию, поскольку апелляция не состоялась законные сроки", - сообщил адвокат.

По его словам, странным является тот факт, что постановление Ленинского районного суда о продлении срока содержания под стражей уже вступило в силу, в то время как апелляция постановления об аресте, которое состоялось в Мещанском суде, до сих пор нет, так как апелляционная инстанция его не рассмотрела.

"Помещение под стражу - это некий элемент давления. Что мешало избрать ему другую меру – не ясно, потому что никаких активных действий со стороны следствия сейчас не происходит. Помимо этого, жалоба по поводу постановления о возбуждении уголовного дела неоднократно переносилось в связи с неявкой прокурора, следователя, с невозможностью организации видео-конференцсвязи", - рассказал Алан Гамазов.

Напомним, Игорь Трифонов был арестован в Москве в сентябре этого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже был задержан бывший зампред банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев. Якобы в 2015 году он способствовал возбуждению дела по факту выдачи в 2013 году кредита банком "Кольцо Урала" в размере 593 млн руб. Им предъявлено обвинение во взяточничестве. Трифонов был этапирован а Екатеринбург для следственных действий.

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Дело экс-главы УМВД Екатеринбурга Трифонова вернули обратно в Мещанский суд

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Теги: Игорь Трифонов, суд, адвокат, Алан Гамазов



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