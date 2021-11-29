Суд перенес рассмотрение дела бывшего главы УМВД Трифонова из-за неявки адвоката

Ленинский районный суд перенес рассмотрение уголовного дела бывшего главы УМВД Екатеринбурга генерал-майора Игоря Трифонова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Трифонова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка "Кольцо Урала". Его адвокат Юлия Гимранова сегодня на судебном заседании не присутствовала, поскольку, по словам судьи, отправила ходатайство об изменении меры территориальной подсудности и отказалась от участия. Сама же адвокат позже пояснила журналистам, что находится на официальном больничном, о чем суд был уведомлен заранее. Она также напишет жалобу в ВКС касательно сегодняшнего инцидента.

С опозданием в полтора часа, в суд доставили Игоря Трифонова. На вопрос о том, доверяет ли бывший глава УМВД суду, тот ответил: "Посмотрим".

В связи с тем, что судебный процесс не может идти без стороны защиты, были принято решение перенести суд на 30 ноября для явки всех сторон.