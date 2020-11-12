Бывший глава УМВД Екатеринбурга был готов заплатить 10 млн, чтобы выйти из-под ареста

Бывшему руководителю УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову продлили арест на три месяца - до 17 февраля 2021 года.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня в Ленинском районном суде сторона защиты обжаловала как само постановление о возбуждении уголовного дела, считая его необоснованным, так и меру пресечения.

"Постановление (о возбуждении дела, - прим.) вынесено незаконно, необоснованно: следователи основываются исключительно на лживых, противоречивых показаниях криминальных элементов, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Они непосредственно и оговорили моего подзащитного", - заявил адвокат Алан Гамазов.

Однако суд по правомерности возбуждения дела решили перенести по техническим причинам. А вот по мере пресечения решение вынесено.

Адвокат настаивал на мере, не связанной с лишением свободы, в том числе на домашнем аресте или залоге в размере около 10 млн руб. Все это скопленные деньги семьи и наследство (у почившего дяди Трифонова была недвижимость в Москве).

Прокуратура и следственный комитет уверены, что при освобождении Трифонова есть вероятность, что он повлияет на ход следствия.

В итоге Трифонову продлили срок содержания под стражей на три месяца, до 17 февраля.

Напомним, что бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов был арестован в Москве в сентябре этого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже был задержан бывший зампред банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев. Якобы в 2015 году он способствовал возбуждению дела по факту выдачи в 2013 году кредита банком "Кольцо Урала" в размере 593 млн руб. Им предъявлено обвинение во взяточничестве. Трифонов был этапирован а Екатеринбург для следственных действий.