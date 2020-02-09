В Перми защитники железной дороги не поддержат Махонина на выборах, если он не возобновит движение электричек

В Перми 9 февраля прошел митинг защитников железной дороги за спасение участка Горнозаводской ветки - Пермь I - Пермь II.

Как рассказали Накануне.RU организаторы митинга, на нем приняли резолюцию, которую отправят в краевое правительство.

Люди потребовали остановить реализацию транспортной реформы в Перми, переосмыслить ее содержание, обсудив концепцию реформы с горожанами и экспертами.

"Требуем отложить повышение оплаты проезда, возобновить движение электрички на перегоне Пермь-1 - Пермь-2", - говорится в тексте резолюции.

Еще один важный момент: митингующие пригрозили не поддержать на сентябрьских выборах кандидатуру нового главы Пермского края Дмитрия Махонина, если он не займется решением этих проблем.

"Эти пункты должны стать программными для любого кандидата в губернаторы. В противном случае, мы будем голосовать и агитировать против его кандидатуры", - отметили митингующие.

Напомним, закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом России Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 году. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Перед закрытием движения власти Перми в разы увеличили число автобусов, которые будут перевозить пассажиров, но, как оказалось, транспортных средств все равно не хватило. Власти Перми приняли решение еще больше увеличить количество автобусов.