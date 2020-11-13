13 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский, Алексей Бубнов (2020) | Фото: Накануне.RU

Замглавы Екатеринбурга "досталось" от прокуратуры из-за уборки города от снега

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение заместителю главы города Алексею Бубнову. Речь идет о работе по зимнему содержанию дорог.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по закону содержание дорог местного значения, которое предполагает снегоочистку и расчистку от снежных заносов, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных валов с обочин, регулярную очистку от снега и льда элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек возложено на администрацию Екатеринбурга.

Сейчас прокуратурой города организованы проверки, которые будут проводиться в течение всего зимнего периода. Как обещают в ведомстве, по их результатам будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке города от снега.

Снегоуборочные машины в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Сегодня, 13 ноября, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережения заместителю главы уральской столицы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову, а также директорам семи районных дорожно-эксплуатационных участков. Как пояснили в прокуратуре, сделано это для "активизации работы на данном направлении и недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей".

Как сообщили Накануне.RU в управлении автомобильных дорог Свердловской области, в ночь с 12 на 13 ноября в регионе начался первый серьезный снегопад, после которого ничего не растаяло. Его последствия на дорогах ликвидировали 356 единиц снегоуборочной техники.

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Замглавы Екатеринбурга "досталось" от прокуратуры из-за уборки города от снега

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Теги: Бубнов, Кузнецова, снег, прокуратура, Екатеринбург



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