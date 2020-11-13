Замглавы Екатеринбурга "досталось" от прокуратуры из-за уборки города от снега

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение заместителю главы города Алексею Бубнову. Речь идет о работе по зимнему содержанию дорог.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по закону содержание дорог местного значения, которое предполагает снегоочистку и расчистку от снежных заносов, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных валов с обочин, регулярную очистку от снега и льда элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек возложено на администрацию Екатеринбурга.

Сейчас прокуратурой города организованы проверки, которые будут проводиться в течение всего зимнего периода. Как обещают в ведомстве, по их результатам будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке города от снега.

Сегодня, 13 ноября, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережения заместителю главы уральской столицы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову, а также директорам семи районных дорожно-эксплуатационных участков. Как пояснили в прокуратуре, сделано это для "активизации работы на данном направлении и недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей".

Как сообщили Накануне.RU в управлении автомобильных дорог Свердловской области, в ночь с 12 на 13 ноября в регионе начался первый серьезный снегопад, после которого ничего не растаяло. Его последствия на дорогах ликвидировали 356 единиц снегоуборочной техники.