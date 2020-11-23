23 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга оставил своих заместителей без воскресного выходного и отправил их на улицы

В понедельник, 23 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе оперативного совещания дал ряд поручений своим заместителям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о контроле качества уборки уральской столицы от мусора, грязи и снега, который ожидается на этой неделе. В частности, Высокинский поставил задачу своему первому заместителю Александру Ковальчику, а также заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову возобновить еженедельные воскресные объезды территорий, чтобы контролировать и оперативно решать вопросы, связанные с чистотой улиц.

Также коммунальщикам необходимо в ежедневном режиме продолжать чистить технические тротуары с помощью вакуумных машин, пока это позволяет погода, и своевременно убирать мешки с мусором на объектах улично-дорожной сети.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

"Осадки не должны стать неожиданностью для коммунальных служб: как только начнутся снегопады, их последствия надо оперативно устранять", - потребовал Александр Высокинский.

Ранее по заданию главы Екатеринбурга дорожно-эксплуатационные управления всех семи районов мегаполиса были переведены к работе в зимний период. Для борьбы со снегом коммунальщики переоборудовали более 370 единиц спецтехники и сделали достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня.

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Мэр Екатеринбурга оставил своих заместителей без воскресного выходного и отправил их на улицы

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Теги: Высокинский, объезды, заместители, Екатеринбург



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