Мэр Екатеринбурга оставил своих заместителей без воскресного выходного и отправил их на улицы

В понедельник, 23 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе оперативного совещания дал ряд поручений своим заместителям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о контроле качества уборки уральской столицы от мусора, грязи и снега, который ожидается на этой неделе. В частности, Высокинский поставил задачу своему первому заместителю Александру Ковальчику, а также заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову возобновить еженедельные воскресные объезды территорий, чтобы контролировать и оперативно решать вопросы, связанные с чистотой улиц.

Также коммунальщикам необходимо в ежедневном режиме продолжать чистить технические тротуары с помощью вакуумных машин, пока это позволяет погода, и своевременно убирать мешки с мусором на объектах улично-дорожной сети.

"Осадки не должны стать неожиданностью для коммунальных служб: как только начнутся снегопады, их последствия надо оперативно устранять", - потребовал Александр Высокинский.

Ранее по заданию главы Екатеринбурга дорожно-эксплуатационные управления всех семи районов мегаполиса были переведены к работе в зимний период. Для борьбы со снегом коммунальщики переоборудовали более 370 единиц спецтехники и сделали достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня.