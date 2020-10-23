На замерзшие улицы Екатеринбурга за ночь высыпали 67 тонн противогололедных материалов

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Александр Высокинский, рейд по уборке снега (2019) | Фото: Накануне.RU

На замерзшие улицы Екатеринбурга за ночь высыпали 67 тонн противогололедных материалов

Коммунальные службы Екатеринбурга успешно отбили первую атаку холодной стихии наступившего осенне-зимнего сезона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в четверг вечером глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил очистить городские улицы от гололедицы. Для этого во всех районах уральской столицы всю ночь работала коммунальная техника.

По данным комитета благоустройства администрации города, для уборки улиц в ночь с 22 на 23 октября было задействовано 65 дорожных рабочих и 107 единиц спецтехники, в том числе тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики и комбинированные дорожные машины. Для обработки дорог и тротуаров специалисты применили 67 тонн противогололедных материалов и 25 тонн мелкофракционного щебня.

снег, снегопад, машины, парковка, зима(2019)|Фото: Накануне.RU

Как заверили в мэрии, в настоящее время вся дорожно-уборочная техника Екатеринбурга переоборудована для работы по зимнему регламенту и готова к эксплуатации на случай ухудшения погодных условий.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе стало известно, что на подготовку к 300-летию уральской столицы, которое состоится в 2023 году, потратят сотни миллиардов рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На замерзшие улицы Екатеринбурга за ночь высыпали 67 тонн противогололедных материалов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снег, гололед, техника, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.10.2020 19:41 Мск Высокинский поручил очистить улицы Екатеринбурга от гололеда

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети