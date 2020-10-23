На замерзшие улицы Екатеринбурга за ночь высыпали 67 тонн противогололедных материалов

Коммунальные службы Екатеринбурга успешно отбили первую атаку холодной стихии наступившего осенне-зимнего сезона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в четверг вечером глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил очистить городские улицы от гололедицы. Для этого во всех районах уральской столицы всю ночь работала коммунальная техника.

По данным комитета благоустройства администрации города, для уборки улиц в ночь с 22 на 23 октября было задействовано 65 дорожных рабочих и 107 единиц спецтехники, в том числе тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики и комбинированные дорожные машины. Для обработки дорог и тротуаров специалисты применили 67 тонн противогололедных материалов и 25 тонн мелкофракционного щебня.

Как заверили в мэрии, в настоящее время вся дорожно-уборочная техника Екатеринбурга переоборудована для работы по зимнему регламенту и готова к эксплуатации на случай ухудшения погодных условий.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе стало известно, что на подготовку к 300-летию уральской столицы, которое состоится в 2023 году, потратят сотни миллиардов рублей.