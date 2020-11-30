Мэр Екатеринбурга потребовал не копить снег на городских улицах

В понедельник, 30 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский на оперативном совещании дал ряд поручений своим заместителям и руководителям структурных подразделений администрации города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в частности, Высокинский поставил задачу заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову продолжать еженедельные воскресные объезды для контроля и оперативного решения вопросов, связанных с уборкой и вывозом снега с тротуаров, дорог и остановочных комплексов. По информации Бубнова, в минувшие выходные в ходе инспекционных поездок были замечания к работе коммунальных служб административных районов.

"Требую снег не копить! Убирать и вывозить его на полигоны необходимо своевременно", - заявил Александр Высокинский.

Ранее дорожно-эксплуатационные управления всех семи районов Екатеринбурга были переведены на работу в зимний период. Для борьбы со снегом и гололедом коммунальщики переоборудовали более 370 единиц спецтехники, был подготовлен достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня.