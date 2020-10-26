Особое внимание – тротуарам. Высокинский потребовал избавить Екатеринбург от снега и льда

В понедельник, 26 октября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил своему заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову обеспечить своевременную уборку улично-дорожной сети от снега и льда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в ходе оперативного совещания Высокинский потребовал от коммунальных служб уделить особое внимание подметанию технических тротуаров. Также он поручил следить за поддержанием в нормативном состоянии площадок остановочных комплексов, пешеходных переходов и других зон, предназначенных для передвижения горожан.

Ранее по заданию главы Екатеринбурга уже в середине текущего месяца дорожно-эксплуатационные управления всех семи районов города были переведены на режим работы в зимний период. Для борьбы со снегом и гололедом коммунальщики переоборудовали более 370 единиц спецтехники. Как заверили в мэрии, также подготовлен достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня.

Напомним, после снегопада в минувший четверг Александр Высокинский поручил очистить городские улицы от гололедицы. Для этого во всех районах уральской столицы всю ночь работала коммунальная техника.