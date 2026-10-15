Саксония приняла резолюцию за прекращение помощи Украине и снятие санкций с России

В немецкой земле Саксония-Анхальт, где недавно на региональных выборах победила "Альтернатива для Германии" (АдГ), парламент проголосовал за резолюцию, призывающую к смене курса в отношении Украины. Она требует от федеральных властей страны остановить военную поддержку Украины и отменить санкции против России как наносящие вред самой Германии.

Так как АдГ и BSW сформировали коалицию с минимальным перевесом, резолюция была принята так же - 44 голоса из 83. СМИ пишут, что это решение не является директивой для федеральных властей, но оно отражает растущее влияние оппозиционных сил. В документе подчеркивается необходимость дипломатического решения и прекращения финансирования Киева, выходящего за рамки гуманитарных нужд.

Лидер фракции АдГ Ульрих Зигмунд назвал принятие резолюции историческим моментом, подчеркнув, что это первая попытка регионального парламента выступить с мирной инициативой с момента начала СВО.

Ранее сообщалось, что успех АдГ спровоцировал внутри входящей в правящую коалицию СДПГ дискуссию о целесообразности текущего внешнеполитического курса. А ряды оппозиционно настроенных политиков в Германии постепенно растут.