15 Октября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Саксония приняла резолюцию за прекращение помощи Украине и снятие санкций с России

В немецкой земле Саксония-Анхальт, где недавно на региональных выборах победила "Альтернатива для Германии" (АдГ), парламент проголосовал за резолюцию, призывающую к смене курса в отношении Украины. Она требует от федеральных властей страны остановить военную поддержку Украины и отменить санкции против России как наносящие вред самой Германии.
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Так как АдГ и BSW сформировали коалицию с минимальным перевесом, резолюция была принята так же - 44 голоса из 83. СМИ пишут, что это решение не является директивой для федеральных властей, но оно отражает растущее влияние оппозиционных сил. В документе подчеркивается необходимость дипломатического решения и прекращения финансирования Киева, выходящего за рамки гуманитарных нужд.

Лидер фракции АдГ Ульрих Зигмунд назвал принятие резолюции историческим моментом, подчеркнув, что это первая попытка регионального парламента выступить с мирной инициативой с момента начала СВО.

Ранее сообщалось, что успех АдГ спровоцировал внутри входящей в правящую коалицию СДПГ дискуссию о целесообразности текущего внешнеполитического курса. А ряды оппозиционно настроенных политиков в Германии постепенно растут.

Теги: германия, украина, резолюция, санкции


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