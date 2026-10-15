В Рязани из-за атаки беспилотников закрыты школы и детские сады

В Рязани из-за атаки беспилотников закрыты детские сады и школы.

Речь идёт об образовательных учреждениях Октябрьского и части Советского районов Рязани. Отменены занятия в школах №№ 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76. Не будут работать детские садики №№ 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152, 157.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, сообщил в своём telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.