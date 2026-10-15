Прокуратура Германии официально обвинила Украину в подрыве "Северных потоков"

В Гамбурге начался громкий судебный процесс по делу о подрыве "Северных потоков", в центре которого оказался украинский военнослужащий Сергей Кузнецов. Немецкое обвинение настаивает на том, что диверсия была санкционирована украинским правительством, а сам Кузнецов выступал лишь в роли координатора исполнителей.

Прокуратура квалифицирует действия Кузнецова как военное преступление, ссылаясь на его статус офицера и наличие "зеленого света" от властей Украины. Следствие связывает подготовку взрывов с именем Романа Червинского, сотрудника украинских спецслужб. Во время ареста в Италии Кузнецов признался, что во время диверсии он служил в украинской армии и работал на СБУ.

Судебные заседания обещают стать затяжными. Из-за огромного объема материалов график слушаний утвержден вплоть до января 2027 года. Суду предстоит разобраться не только в виновности конкретного лица, но и в степени вовлеченности государственных структур Украины в разрушение газотранспортной инфраструктуры.

При этом эксперты сомневаются, что подрыв газопровода был заказом Украины. А президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что за этим стоят англосаксы.