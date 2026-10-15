15 Октября 2026
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Фото: Уральский меридиан

На Кировской котельной в Екатеринбурге завершается второй этап модернизации

В Екатеринбурге на Кировской котельной "Т Плюс" продолжается масштабная модернизация. Специалисты приступили ко второму этапу реконструкции котельного оборудования – обновляют водогрейный котел №2. Об этом Накануне.RU рассказал технический директор, главный инженер центральных котельных Екатеринбурга Михаил Тиунцов.

По его словам, необходимость реконструкции связана с ростом числа потребителей и перспективной нагрузкой.

"В настоящее время, в связи с большим количеством потребителей, с их увеличением, а также наличием перспективной нагрузки в городе Екатеринбурге, возникла необходимость реконструкции Кировской котельной", - пояснил Тиунцов.

Кировская котельная "Т Плюс"(2026)|Фото: Уральский меридиан

В ходе работ будут полностью заменены экранные поверхности котла, модернизирована топка, в частности, изменят ее конструкцию – газовые горелки опустят ниже, их заменят на более современные, увеличенной мощности. Конвективные части котла заменят с увеличением диаметра труб с 28 до 38 мм, причем верхняя часть будет выполнена из оребренных труб - по сравнению с гладкими трубами у них гораздо более высокая теплоотдача, что позволяет отдавать больше тепла. Также будут заменены трубопроводы сетевой воды, выполнена новая тепловая изоляция, появятся новые дутьевые вентиляторы с увеличенным напором и производительностью. Обновление ждет и систему газоснабжения – будут установлены новые блоки газопотребления. Котел оснастят необходимыми защитами и блокировками, внедрят систему автоматического управления.

Кировская котельная "Т Плюс"(2026)|Фото: Уральский меридиан

"Самое главное - повысится маневренность котельной. Мы можем спокойно работать в основном режиме, переходить в пиковый и делать обратные операции. Это позволит отпускать качественную теплоэнергию нашим потребителям - жителям Екатеринбурга и Березовского", - отметил Тиунцов.

Технический директор, главный инженер центральных котельных Екатеринбурга Михаил Тиунцов(2026)|Фото: Уральский меридиан

Реконструкция увеличит мощность котла до 105 Гкал/ч (сейчас 100 Гкал/ч), а установленная мощность котельной вырастет с 300 до 305 Гкал/ч. Срок службы нового котла составит примерно 20–25 лет.

В рамках первого этапа модернизации был обновлен котел №3, где также заменили поверхности нагрева и внедрили автоматику, благодаря чему управлять розжигом, набором нагрузки и остановкой котла можно с рабочего места начальника смены что повышает безопасность и исключает ошибки персонала. Вся система газоснабжения и автоматического управления будет снабжена необходимыми защитами и блокировками.

Представитель подрядной организации ООО "БМК Энерголидер" Павел Вдовиченко(2026)|Фото: Уральский меридиан

Представитель подрядной организации ООО "БМК Энерголидер" Павел Вдовиченко уточнил детали ведущихся на объекте работ. В частности, он отметил, что по сравнению с котлом №3, здесь более масштабная реконструкция. Сейчас на объекте работают до семи человек. После завершения поставок всего необходимого оборудования число рабочих будет увеличено до 12.

"Где-то 70-75% котла уже смонтировано. Планируем до конца ноября монтаж полностью осуществить и выйти на гидравлические испытания", - прокомментировал подрядчик.

Кировская котельная "Т Плюс"(2026)|Фото: Уральский меридиан

Работы идут в соответствии с графиком. Завершить их планируется в декабре 2026 года. Ожидается, что модернизация Кировской котельной обеспечит надежное теплоснабжение потребителей Кировского района Екатеринбурга.

Теги: кировская котельная, модернизация котла, реконструкция


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