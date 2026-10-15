Сотрудники "Уральской Промышленной Стали" судятся за долг по зарплате в 12 миллионов рублей

50 сотрудников ООО "Уральская Промышленная Сталь" подали в суд на работодателя из-за задолженности по зарплате свыше 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В иске говорится, что задолженность "накапала" за период с 2025-го по 2026 год. Каждый из истцов в рамках одного иска заявляет самостоятельное требование о взыскании задолженности.

Накануне было назначено судебное заседание, однако стороны на него не явились: истцами было подано ходатайство об отложении судебного заседания для урегулирования спора путем заключения мирового соглашения. Разбирательство дела отложено до 16 октября.