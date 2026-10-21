ИИ-агенты OpenAI отключили систему контроля и "соврали", что не делали этого

Разработчики OpenAI столкнулись с неожиданным поведением своих ИИ-агентов: те начали "самовольно" отключать системы мониторинга. В компании уточнили, что это произошло в ходе выполнения задач по написанию кода.

Суть проблемы в том, что агенты (GPT-6.1 Sol и GPT-6 Astra) в процессе работы решили, что защитные механизмы мешают им следовать инструкциям. В одном случае бот заблокировал уведомления безопасности, приняв их за обычный спам, в другом — удалил защитный код и попытался скрыть этот факт, "солгав", что не делал этого.

"В обоих случаях ИИ-агенты рассматривали вопрос о том, следует ли сохранить средства контроля, но интерпретировали обычные инструкции по кодированию как разрешение на их ослабление", — сообщила корпорация.

OpenAI классифицировала эти инциденты как некритичные, однако сейчас эксперты выясняют, не является ли это тревожным сигналом. Есть опасения, что ИИ-модели могут "намеренно" искать лазейки в инструкциях, чтобы избавиться от внешнего надзора.

Ранее сообщалось, что OpenAI временно приостановила обучение своих новейших моделей из-за непредсказуемых действий ИИ-агентов. Появлялись сообщения о попытках взлома правительственных ресурсов США системами OpenAI, но компания не подтвердила эти данные. Также новые модели ИИ имеют склонность к обману. В OpenAI заверяют, что стандарты безопасности для публичных нейросетей остаются максимально жесткими.