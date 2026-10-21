В центральный аппарат СК доложат о бесследно исчезнувшем свердловчанине

В центральный аппарат Следственного комитета России будет доложено о расследовании исчезновения жителя Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в эфире программы на федеральном телеканале обсуждался случай безвестного исчезновения жителя города Кушвы. Местонахождение свердловчанина не установлено до сих пор. Родственники и участники программы рассматривали различные версии, в том числе о возможном криминальном характере исчезновения.

Сейчас расследуется уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о результатах расследования и по доводам телепередачи. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели мужчины на свердловском предприятии.