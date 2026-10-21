Трамп: Украину ждут "плохие последствия", если она откажется от мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Украина не заключит мирную сделку, то ситуация для нее станет значительно хуже.

Он отметил, что Европа устала от расходов на Украину, а Россия, будучи "большой машиной", неуклонно продвигается вперед, постепенно освобождая территории. Если Зеленский продолжит упрямиться, "это приведет к очень плохим последствиям", предупредил Трамп.

По мнению экспертов и источников The Washington Post, позиция Трампа объясняется его убежденностью в неспособности киевского режима победить Россию. А его действия, включая "дизельную сделку" с Россией, продиктованы стремлением снизить цены на топливо и укрепить свои позиции перед выборами в конгресс. Зеленский же встал на этом пути, что вызывает раздражение главы Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что Зеленский из-за своего упрямства и нежелания заключить мирное соглашение потерял миллион человек. Этого можно было избежать, если бы Киев вовремя последовал его советам. На прошлой неделе он сказал, что Зеленский не стремится и, скорее всего, никогда не стремился к миру. Еще два года назад у него была возможность договориться на гораздо более выгодных условиях. Теперь же "его страна лежит в руинах, значительная часть ее территории потеряна, выход к океанам и морям утрачен, а мужское население сократилось". И Киев все равно не хочет прекращать воевать. Россия при этом ведет себя вполне "нормально".