Каллас обвинила США в попытках склонить Украину к "капитуляции"

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила США в попытках склонить Украину к "капитуляции" на условиях России.

Она заявила, что ЕС должен участвовать в переговорах, чтобы уравновесить позицию Вашингтона и представить свои требования. По словам Каллас, Европа не допустит сделок без гарантий справедливого мира, так как любые решения напрямую касаются безопасности ЕС. И Европа уже подготовил документ с требованиями, которые европейские страны должны выдвинуть Москве в рамках будущего мирного урегулирования. А США должны их учитывать.

Если Россия хочет снятия европейских санкций, она должна усадить ЕС за стол переговоров, сказала Каллас. Ранее она раскритиковала США за "неправильный" подход к переговорам с Россией: последняя ничего не уступает, а Вашингтон обещает. И если США и Россия заключат сделку без участия Европы, то ЕС не даст ее реализовать.

Накануне в Осло прошли переговоры представителей президента США с Зеленским, результаты будут представлены Москве. Послание Каллас явно было приурочено к этой встрече. The New York Times написала, что американская сторона попытается убедить Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. В Белом доме нынешний момент считают переломным, а Зеленский должен доказать свою готовность договариваться, пусть даже ценой отказа от территорий.