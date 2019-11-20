В Амурской области уволился замминистра образования после стрельбы в колледже

Заместитель министра образования правительства Амурской области покинул пост после инцидента со стрельбой в колледже.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки, Олег Якутов написал заявление по собственному желанию.

Он курировал работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдел молодежной политики.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов.

Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства 19-летний студент Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были доставлены в больницу. Сам злоумышленник найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.

Сообщалось, что Засорин решился на массовый "шутинг" после того, как его выгнали с занятий за опоздание.

Следственный комитет возбудил в отношении руководства колледжа уголовное дело по статье "Халатность".

Ранее суд Благовещенска арестовал руководителя ЧОП "Сириус-А" Сергея Андрющенко. Как сообщалось, у охранника благовещенского колледжа не было соответствующего разрешения на охранную деятельность. Мужчину также отправили под арест.