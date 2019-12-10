Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске, где произошла стрельба

Арбитражный суд Амурской области нашел нарушения в деятельности ЧОП "Сириус-А", охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства.

Напомним, ранее в учебном заведении произошла стрельба, в результате которой погиб один студент.

Решением суда охранное предприятие обязано заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, передает Regnum.

Ранее суд Благовещенска арестовал руководителя ЧОП "Сириус-А" Сергея Андрющенко. Как сообщалось, у охранника благовещенского колледжа не было соответствующего разрешения на охранную деятельность. Мужчину также отправили под арест.

Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства 19-летний студент Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были доставлены в больницу. Сам злоумышленник найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.