В Приамурье проверят всех студентов, имеющих оружие

В Амурской области проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, также обсуждается передача охраны образовательных учреждений от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии.

Кроме того, глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить систему тьюторства в детских коллективах.

Кураторы будут работать с учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять ситуации, которые могут привести к трагедии.

Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства 19-летний студент Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были доставлены в больницу. Сам злоумышленник найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.

Сообщалось, что Засорин решился на массовый "шутинг" после того, как его выгнали с занятий за опоздание.

Ранее суд Благовещенска арестовал руководителя ЧОП "Сириус-А" Сергея Андрющенко. Как сообщалось, у охранника благовещенского колледжа не было соответствующего разрешения на охранную деятельность. Мужчину также отправили под арест.