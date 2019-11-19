В Приамурье проверят всех студентов, имеющих оружие
В Амурской области проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, также обсуждается передача охраны образовательных учреждений от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии.
Кроме того, глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить систему тьюторства в детских коллективах.
Кураторы будут работать с учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять ситуации, которые могут привести к трагедии.
Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства 19-летний студент Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были доставлены в больницу. Сам злоумышленник найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.
Сообщалось, что Засорин решился на массовый "шутинг" после того, как его выгнали с занятий за опоздание.
Ранее суд Благовещенска арестовал руководителя ЧОП "Сириус-А" Сергея Андрющенко. Как сообщалось, у охранника благовещенского колледжа не было соответствующего разрешения на охранную деятельность. Мужчину также отправили под арест.