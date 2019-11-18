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реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

Минздрав Амурской области рассказал о состоянии раненых после стрельбы в благовещенском колледже

В Минздраве Амурской области рассказали о состоянии троих пострадавших после стрельбы в колледже Благовещенска.

Отмечается, что одного из раненых - 17-летнего подростка - выпишут уже в ближайшие дни. Второй находится в реанимации, однако его состояние стабильное. Третий пострадавший лежит в клинической больнице, состояние его стабильное, молодой человек находится в сознании.

Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства 19-летний студент Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были доставлены в больницу. Сам злоумышленник найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.

Сообщалось, что Засорин решился на массовый "шутинг" после того, как его выгнали с занятий за опоздание. Сокурсники Засорина, как пишет Mash, характеризуют его как тихого и спокойного парня.

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Минздрав Амурской области рассказал о состоянии раненых после стрельбы в благовещенском колледже

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Теги: Даниил Засорин, колледж, Благовещенск, стрельба, больница, пострадавшие



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