05 Сентября 2020
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Охранника колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, арестовали

Охранник ЧОП "Сириус-А", который работал в колледже строительства и ЖКХ Благовещенска, арестован.

Благовещенский городской суд постановил заключить его под стражу до 14 января 2020 года.

Олег Ермолов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как передает Regnum, обвиняемый имел ранее судимость за особо тяжкое преступление. Охранник не признает себя виновным.

Ранее сообщалось, что у охранника благовещенского колледжа, где произошла стрельба, не было соответствующего разрешения на охранную деятельность.

Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства 19-летний студент Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были доставлены в больницу. Сам злоумышленник найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.

Ранее суд Благовещенска арестовал руководителя ЧОП "Сириус-А" Сергея Андрющенко на два месяца рамках расследования уголовного дела по фату стрельбы в колледже.

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Охранника колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, арестовали

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Теги: колледж, благовещенск, стрельба, охранник



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