В призывной комиссии знали о склонности стрелка из Благовещенска к суициду, но не сообщили об этом

Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже, однако не предупредили об этом учебное заведение.

Как сообщил заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев, в комиссии ссылаются на свои ведомственные инструкции, им якобы запрещено разглашать эти данные.

Прокуроры проверят работу военных комиссариатов, передает Regnum.

Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства 19-летний студент Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были доставлены в больницу. Сам злоумышленник найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.

Сообщалось, что Засорин решился на массовый "шутинг" после того, как его выгнали с занятий за опоздание. Ранее сокурсники нападавшего отмечали, что в момент нападения Засорин был абсолютно спокоен и разговаривал с ними. В крови благовещенского стрелка не нашли следов наркотиков и алкоголя.