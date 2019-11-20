Одного из пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска выписали из больницы

В Благовещенске из больницы выписали одного из пострадавших при стрельбе в Амурском строительном колледже, сообщили Накануне.RU в Минздраве Амурской области.

Второй пострадавший - несовершеннолетний молодой человек - переведен из реанимации в обычную палату, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий пациент остается пока в тяжелом состоянии, но медики наблюдают положительную динамику.

Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства 19-летний студент Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были доставлены в больницу. Сам злоумышленник найден мертвым, предположительно, он покончил с собой.

Сообщалось, что Засорин решился на массовый "шутинг" после того, как его выгнали с занятий за опоздание. Сокурсники Засорина, как пишет Mash, характеризуют его как тихого и спокойного парня.