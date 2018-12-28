28 Декабря 2018
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Экономика В России

Дизельное топливо в России подорожало на 15% за год

Дизельное топливо к концу декабря 2018 г. подорожало на 15% в сравнении с декабрем 2017 г. Общий рост цен на автомобильный бензин за год - 9,4%. Данные о потребительских ценах на нефтепродукты опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

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Сильнее всего увеличились потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-95 - на 9,6%. Литр топлива этой марки стоит 44,77 руб. Стоимость литра дизельного топлива увеличилась до 46,66 руб.

В конце года цены на бензин не увеличивались, следует из данных Росстата. Дизельное топливо за неделю, окончившуюся 24 декабря, выросли на 0,1%.

Напомним, согласно договоренностям нефтяников и Правительства цена на бензин с января 2019 г. увеличатся на 1,7%, в течение года они увеличатся на уровень инфляции.

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Дизельное топливо в России подорожало на 15% за год

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Теги: топливо, бензин, Росстат, статистика



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