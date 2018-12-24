АЗС будут увеличивать небензиновые доходы на фоне ужесточения налогового бремени

На фоне возможного повышения цен на бензин в результате ужесточения налоговой нагрузки с 1 января 2019 года российские АЗС могут увеличить прибыль за счет развития сопутствующего розничного бизнеса. Однако этот тренд вряд ли коснется малых АЗС, считают эксперты, оценившие перспективы расширения дополнительных сервисов на топливном розничном рынке. Подробности - в материале Накануне.RU.

Как отмечают эксперты, на Западе развитие дополнительных услуг на АЗС может приносить некоторым заправкам до 70% прибыли. При этом в России эти услуги пока развиваются достаточно медленно.

"Мы развиваемся до сих пор с некоторым отставанием от развитых стран Запада, это очень плохо с моральной точки зрения, но это позволяет заимствовать то, что уже прошло апробацию в развитых стран. Просто заимствуя хорошие образцы, можно это делать", - считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По его словам, непрофильные активы компаний, могут приносить большую долю прибыли. В развитых странах, как подчеркнул эксперт, заправки получают деньги не только от бензина, но и от сопутствующих сервисов. В целом это новое направление бизнеса, мир изменился, превратив АЗС в центры сервисов, считает Делягин.

Для развития нетопливных источников доходов автозаправочных компаний нужны крупные инвестиции, однако к этому не готовы участники независимого рынка, продолжил генеральный директор Совета по товарным рынкам Илья Мороз. По его мнению, в мегаполисах (в Москве, Санкт-Петербурге) и городах-миллионниках платежеспособный спрос населения позволяет развивать такого рода сервисы и услуги. "Во всей остальной стране продавать ту же "чашку кофе" очень тяжело. Потребитель заправляется на маленький средний чек, условно приезжает за двумя литрами бензина… Человек, который ограничен в средствах не будет покупать дополнительные услуги", - уверен Мороз.

Он указал на важность приближения к европейской модели в этом вопросе, и ряд примеров в России уже появляется. Сеть Shell, к примеру, активно наращивает присутствие в РФ и развивает коллаборации с ритейлерами, а "Роснефть" строит комплексные автозаправочные центры. "Но в то же время от независимых участников мы слышим, что жить им стало очень тяжело, маржинальность и доходность бизнеса находится на крайне низком уровне, и представить себе, что они будут искать источники для инвестиций в развитие, достаточно тяжело", - подчеркнул он.

Развитие дополнительных сервисов и услуг станет в новом году вынужденной мерой на фоне ужесточения конъюнктуры в экономике. Такое мнение выразил гендиректор компании "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев. "Мы все с ужасом ждем наступления нового года и повышения сразу трех налогов, которые напрямую входят в цену бензину… Ситуация абсолютно туманная, и в ней компании нефтяные ищут возможности стабилизации бизнеса и выхода из этого положения", - сказал он.

Налоговая нагрузка на нефтяные компании становится невозможной, подчеркнул эксперт. Сейчас 71% цены бензина составляют прямые и непрямые налоги, а с начала 2019 года этот уровень достигнет 80%, сообщил Танкаев. В мире в этой ситуации, по его словам, компании всегда увеличивают долю небензиновых доходов. "В среднем в Европе и США выручка от продажи топлива на АЗС и сопутствующих товаров составляет 50 на 50", - сказал эксперт. Для сравнения в этом году компания "Роснефть" может достигнуть уровня выручки от сопутствующих товаров в 25%, что составляет примерно 4 млрд руб. И если у крупных нефтяных компаний есть шанс выйти на западные соотношения по выручке, то маленькие компании вряд ли смогут идти по этому пути, считает Танкаев. "Это очень большие деньги и очень большие сроки окупаемости, они на уровне 20-25 лет", - подчеркнул он.

При этом независимые АЗС, если сочтут нужным развитие сервисов, сделают это, "как бы тяжело ни было", даже при не совсем благоприятной конъюнктуре, и возможности для этого будут всегда, уверен Мороз.

Оценивать, при каких условиях и какой цене на бензин это развитие дополнительных сервисов на АЗС будет происходить, эксперты не стали. Все будет зависеть от цены на нефть на внешних рынках, ожидаемо говорят специалисты отрасли.

"Предпосылок для резкого увеличения цены на нефть я лично не вижу. С одной стороны, высокие цены на нефть- это хорошо, идет наполнение федерального бюджета, но одновременно страдают автолюбители, потому что подрастает цена на нефтепродукты. При низкой цене на нефть мы видим, что достаточно спокойно проходим период повышения НДС и акциза. Очень сильно цена не должна вырасти", - резюмировал генеральный директор Совета по товарным рынкам.

Как сообщало Накануне.RU, в докладе ЦБ "О денежно-кредитной политике" говорится, что с 1 января 2019 г. вырастут акцизы на бензин, дизельное топливо, сигареты и легковые автомобили.

По прогнозам регулятора, за 2019 г. моторное топливо в среднем подорожает не более чем на 4,6% , что "не создаст нежелательных вторичных эффектов со стороны роста издержек производителей". Ранее, напомним, предприятия из сферы торговли и логистические компании сообщили об угрозе роста цен на продукты на 10% из-за увеличения цен на топливо.