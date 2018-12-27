Центробанк оценил влияние "налогового маневра" на инфляцию

Воздействие "налогового маневра" в нефтяной отрасли на инфляцию в 2019 г. будет зависеть от динамики мировых цен на сырье. По оценкам Центрального банка, при значительном падении стоимости барреля нефти марки Urals инфляция может уменьшиться на 0,7%. В увеличения среднегодовой цены до $90 - дополнительный вклад в инфляцию составит 0,8%.

Прогноз регулятор дал в аналитическом обзоре "Об оценке влияния налогового маневра в нефтяной сфере на потребительскую инфляцию", передает корреспондент Накануне.RU. "Налоговый маневр", напомним, предполагает обнуление к 2024 г. экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с параллельным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Также с 2019 г. будет поэтапно вводиться акциз на нефтяное сырье, направляемое на переработку, и налоговый вычет по нему.

Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть для внутренних цен являются мерами повышательного характера, отмечают в Центробанке. Первая – за счет увеличения себестоимости добычи, вторая – за счет сокращения разницы между экспортной и внутренней ценой сырой нефти. Уменьшить давление на внутренние цены должен возвратный акциз, который компенсирует часть затрат на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок.

По оценкам Банка России, увеличение себестоимости производства нефти вследствие роста налогов происходит одновременно с удорожанием нефти на внутреннем рынке за счет снижения экспортной пошлины.

"Более высокие цены на внутреннем рынке не повышают его привлекательность в сравнении с экспортным нетбэком в силу сохранения арбитража с экспортной ценой. Таким образом, рост затрат на производство нефти вследствие увеличения налоговой нагрузки не окажет дополнительного влияния на инфляцию", - говорится в обзоре.

С ростом цен на нефть вклад налогового маневра в инфляцию увеличивается, при снижении – уменьшается. Так, елси среднегодовая цена барреля Urals в 2019 г. снизится до $35, "маневр" уменьшит инфляцию на 0,7%, при повышении цены до $90 - увеличит на 0,8%. Если среднегодовая цена на нефть в 2019 г. не изменится по сравнению с 2018 г., то вклад налогового маневра в инфляцию составит около 0,2%.

Сдерживать рост цен на потребительском рынке моторного топлива могут особенности ценообразования, добавляют в Центробанке. Речь идет о соглашении, достигнутом ВИНКами и Правительством РФ, о регулировании цен и объемах поставок на внутренний рынок.

Как сообщало Накануне.RU, соглашение действует до марта 2019 г. Предварительно, рост цен на топливо в России в 2019 г. не доложен превысить уровень инфляции.