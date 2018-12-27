Центробанк оценил влияние "налогового маневра" на инфляцию

27 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

Центробанк оценил влияние "налогового маневра" на инфляцию

Воздействие "налогового маневра" в нефтяной отрасли на инфляцию в 2019 г. будет зависеть от динамики мировых цен на сырье. По оценкам Центрального банка, при значительном падении стоимости барреля нефти марки Urals инфляция может уменьшиться на 0,7%. В увеличения среднегодовой цены до $90 - дополнительный вклад в инфляцию составит 0,8%.
Читайте также:

Прогноз регулятор дал в аналитическом обзоре "Об оценке влияния налогового маневра в нефтяной сфере на потребительскую инфляцию", передает корреспондент Накануне.RU. "Налоговый маневр", напомним, предполагает обнуление к 2024 г. экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с параллельным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Также с 2019 г. будет поэтапно вводиться акциз на нефтяное сырье, направляемое на переработку, и налоговый вычет по нему.

Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть для внутренних цен являются мерами повышательного характера, отмечают в Центробанке. Первая – за счет увеличения себестоимости добычи, вторая – за счет сокращения разницы между экспортной и внутренней ценой сырой нефти. Уменьшить давление на внутренние цены должен возвратный акциз, который компенсирует часть затрат на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок.

По оценкам Банка России, увеличение себестоимости производства нефти вследствие роста налогов происходит одновременно с удорожанием нефти на внутреннем рынке за счет снижения экспортной пошлины.

"Более высокие цены на внутреннем рынке не повышают его привлекательность в сравнении с экспортным нетбэком в силу сохранения арбитража с экспортной ценой. Таким образом, рост затрат на производство нефти вследствие увеличения налоговой нагрузки не окажет дополнительного влияния на инфляцию", - говорится в обзоре.

(2011)|Фото:Накануне.RU

С ростом цен на нефть вклад налогового маневра в инфляцию увеличивается, при снижении – уменьшается. Так, елси среднегодовая цена барреля Urals в 2019 г. снизится до $35, "маневр" уменьшит инфляцию на 0,7%, при повышении цены до $90 - увеличит на 0,8%. Если среднегодовая цена на нефть в 2019 г. не изменится по сравнению с 2018 г., то вклад налогового маневра в инфляцию составит около 0,2%.

Сдерживать рост цен на потребительском рынке моторного топлива могут особенности ценообразования, добавляют в Центробанке. Речь идет о соглашении, достигнутом ВИНКами и Правительством РФ, о регулировании цен и объемах поставок на внутренний рынок.

Как сообщало Накануне.RU, соглашение действует до марта 2019 г. Предварительно, рост цен на топливо в России в 2019 г. не доложен превысить уровень инфляции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Центробанк оценил влияние "налогового маневра" на инфляцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: налоговый маневр, инфялция, нефть, бензин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3318

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети