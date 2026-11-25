Тюменская городская Дума и Минский городской Совет подписали соглашение о сотрудничестве

Тюменская городская Дума и Минский городской Совет подписали соглашение о сотрудничестве. Под этим значимым документом поставили подписи Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова и председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.

Церемония подписания состоялась в рамках Международного муниципального форума в Москве.

Для народных избранников Тюмени это важное событие стало логичным продолжением установившихся давних дружеских связей с Беларусью. Напомним, еще в 1999 году Тюмень установила побратимские отношения с Брестом.

Городская Дума Тюмени с подписанием соглашения расширяет международное партнерство, которое насчитывает уже 35 лет, когда городским Советом народных депутатов было заключено первое соглашение с китайским Дацином. Теперь география взаимодействия расширена до Минска.

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие сторон по нескольким ключевым направлениям: обмен нормативными правовыми актами и методическими материалами, изучение опыта в сфере общественного контроля и мониторинга правоприменения, сотрудничество в реализации молодежной политики и в других сферах, а также развитие контактов между депутатами и сотрудниками аппаратов обеих сторон, включая обмен делегациями.

"Такие соглашения открывают прямые каналы для обмена лучшими практиками в городском хозяйстве, работе с ТОСами, избирателями и деятельности депутатов на округах. Уверена, что сотрудничество с Минском принесет реальную пользу жителям наших городов", — отметила Светлана Иванова.

Беларусь и Россия как стратегические партнеры укрепляют сотрудничество братских стран, в том числе и соглашениями между представительными органами муниципальных образований.