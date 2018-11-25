Из-за повышения акцизов в России стоит ждать роста цен на бензин

В России прогнозируют рост цен на бензин уже в 2019 году, об этом заявил руководитель российской Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия1".

Кудрин отметил, что увеличение цен на бензин может произойти из-за повышения акцизов.

Глава Счетной палаты добавил, что с акцизами нужно вести себя аккуратно.

По мнению Кудрина, стабильные цены на топливо можно сформировать рыночными методами, исключив жесткое государственное регулирование.