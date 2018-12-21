21 Декабря 2018
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Общество В России

В России подешевел бензин

Автомобильный бензин на заправках России за минувшую неделю подешевел на 0,1%, цены на дизельное топливо остались неизменными. Данные мониторинга опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.
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Цены снизились на все марки топлива кроме Аи-98. В среднем литр бензина в России стоит 43,44 руб. Цена литра дизельного топлива - 46,60 руб.

По данным ведомства, в 21 центре субъектов цены снижались. Сильнее всего топливо подешевело в Брянске – на 1,3%, Саранске, Петрозаводске и Курске – на 0,6-0,9%. Рост цен произошел в девяти столицах, наиболее существенный - в Абакане и Якутске – на 0,4% и 0,2% соответственно.

На вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что договоренность с нефтяниками о сдерживании внутренних цен на бензин действует до марта 2019 г.

"Возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС, с начала января. Это действительно должна быть только какая-то мягкая корректировка, в районе 1–1,5%. Дальше Правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке", - сказал Путин.

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В России подешевел бензин

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Теги: топливо, бензин, Росстат



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