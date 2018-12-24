24 Декабря 2018
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Экономика В России За рубежом

ОПЕК+ может продлить действие сделки из-за падения цен на нефть

Страны ОПЕК + могут продлить действие сделки по ограничению добычи нефти и увеличить объемы сокращения. Об этом сообщил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Страны-производители договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 г. Однако уже после заседания цены на нефть опустились до $53 за баррель из-за сообщений о росте добычи и запасов в США.

По словам аль-Мазури, если соглашение об ограничении добычи не сработает, то страны могут пересмотреть его параметры, пишет "Блумберг".

Также министр не исключил перевыполнение сделки из-за естественного снижения добычи в ряде стран.

Напомним, на долю России приходится 228 тыс. т сокращения добычи.

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ОПЕК+ может продлить действие сделки из-за падения цен на нефть

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Теги: ОПЕК, сокращение добычи, нефть



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