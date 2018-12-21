Пике продолжается. Стоимость барреля Brent упала ниже $53

Нефть на сегодняшний торгах обновила очередные минимумы за год. Баррель марки Brent впервые подешевел до $53 впервые с 5 сентября 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость упала больше, чем на 2%, до $52,93. Нефть марки WTI также потеряла в цене порядка 0,9%, февральские фьючерсы торгуются на отметке $45,49 за баррель.

Падение цен на нефть запустили данные о росте запасов в США, рынок опасается переизбытка нефти.

Следом за нефтью падение усиливает рубль, растет число игроков, уверенных в ослаблении рубля к доллару до Нового года до 70 и выше, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Это, в свою очередь, приведет к распродаже ОФЗ, считает он.

"Большинство керри-трейдеров входило в эти бумаги давно, и рост курса выше 68, на мой взгляд, должен ускорить бегство нерезидентов, а это, в свою очередь, вызовет ослабление рубля. Драйвером к падению рубля может стать продолжение коррекции цены на нефть", - рассказал Накануне.RU Ващенко.