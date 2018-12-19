Цены на нефть упали до $56 за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 12 октября 2017 года опустилась ниже отметки в 56 за баррель.

Таким образом, "черное золото" потеряло более 6% от своей стоимости. Стоимость нефти WTI опускалась на 7,83%, до $46,3 за баррель, — до минимума с конца августа 2017 года.

Основным фактором, повлиявшим на обвал цены, стали обострившиеся опасения переизбытка нефти. В свою очередь инвесторы отмечают признаки замедления роста мировой экономики.

Участники торгов негативно реагируют на рост добычи и запасов нефти в США, сообщает РИА "Новости".

Стоимость нефти марки Brent в следующем году составит $65 за баррель.

Об этом сообщили аналитики Fitch. Кроме того, рейтинговое агентство на 2020 год повысило на 2020 год стоимость Brent до $62,5 с $57,5 за баррель.

Прогноз по ценам на нефть на уходящий год также незначительно повышен — с $72 до $72,5 за баррель.