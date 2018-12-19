Цены на нефть упали до $56 за баррель

19 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Цены на нефть упали до $56 за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 12 октября 2017 года опустилась ниже отметки в 56 за баррель.

Таким образом, "черное золото" потеряло более 6% от своей стоимости. Стоимость нефти WTI опускалась на 7,83%, до $46,3 за баррель, — до минимума с конца августа 2017 года.

Основным фактором, повлиявшим на обвал цены, стали обострившиеся опасения переизбытка нефти. В свою очередь инвесторы отмечают признаки замедления роста мировой экономики.

Участники торгов негативно реагируют на рост добычи и запасов нефти в США, сообщает РИА "Новости".

Стоимость нефти марки Brent в следующем году составит $65 за баррель.

Об этом сообщили аналитики Fitch. Кроме того, рейтинговое агентство на 2020 год повысило на 2020 год стоимость Brent до $62,5 с $57,5 за баррель.

Прогноз по ценам на нефть на уходящий год также незначительно повышен — с $72 до $72,5 за баррель.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Цены на нефть упали до $56 за баррель

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нефть, Brent



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1781

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети